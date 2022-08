Flüchtiger Kryptobörsen-Boss in Albanien verhaftet

Der Gründer der Kryptowährungsplattform Thodex, Faruk Fatih Özer, ist nach mehr als einem Jahr auf der Flucht in Albanien festgenommen worden. Die albanische Regierung habe den türkischen Innenminister Süleyman Soylu informiert, dass Özer in dem Ort Vlora festgenommen worden sei, teilte das türkische Innenministerium am Dienstag mit. Özer soll zwei Milliarden Dollar (2 Mrd. Euro) Kundengelder unterschlagen haben.