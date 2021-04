Kryptobörsen-Boss mit 2 Mrd. Dollar auf der Flucht

Ein offenbar riesiger Betrugsfall mit Kryptowährungen sorgt in der Türkei für Aufregung. Bei Razzien in acht Städten wurden 62 Verdächtige festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtete. Der Gründer der Plattform Thodex, Faruk Fatih Özer, sei mit zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Mrd. Euro) auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft sucht ihn per internationalem Haftbefehl.