Börsianer: Bitcoin fällt weiter auf 10.000 Dollar

In einer Umfrage des US-Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg zeigten sich 60 Prozent von 950 befragten Investoren und Kleinanlegern an der New Yorker Wall Street überzeugt, dass der Kurs des Bitcoin weiter fällt und sich auf 10.000 Dollar halbiert. Nur 40 Prozent glauben, dass sich die Kryptowährung in naher Zukunft wieder fängt und auf 30.000 Dollar steigt.