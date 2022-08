„Aus Neugier“: Arbeiter setzt Schaumstoff in Brand

Der Angestellte hatte in einem Lagerhaus in Huizhou City in der Provinz Guangdong gerade Bögen aus EPE-Schaumstoff zurechtgelegt, als er sich zu einer völlig fahrlässigen Handlung hinreißen ließ. Er hielt sein Feuerzeug daran, woraufhin sich die Flammen rasend schnell ausbreiteten. Die neu hergestellten EPE-Rollen waren Berichten zufolge noch mit brennbarem Butan bedeckt, das bei der Produktion des Kunststoffs verwendet wird.