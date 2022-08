Brüssel: Kleintransporter raste in Gastgärten

„Fakten erinnern an Anschläge“

„Ich weiß, dass die Fakten an Anschläge erinnern, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, aber derzeit wissen wir noch nicht, ob es sich in diesem Fall sicher um einen Anschlag handelt“, sagte Willemien Baert, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, am Freitagabend auf einer Pressekonferenz.