Todesfahrt in Berlin: Bekennerbrief im Fahrzeug

In der Berliner Innenstadt ist am Mittwoch, wie berichtet, ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Laut Angaben der „Bild“ dürfte es kein Unfall gewesen sein. In dem Auto sei ein Bekennerschreiben gefunden worden. Die Zeitung zitierte einen Ermittler: „Auf keinen Fall ein Unfall - ein Amokläufer, ein eiskalter Killer.“