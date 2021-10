Mann fünf Jahre nach Berlin-Anschlag gestorben

Name soll bei Gedenkstelle angeführt werden

Astrid Passin, die im Namen mancher Opfer und Hinterbliebenen spricht, wandte sich nun mit einem Brief an die Berliner Senatskanzlei. Darin bittet sie, dass der Name des nun gestorbenen 49-Jährigen ebenfalls auf den Stufen der Gedenkstelle bei der Berliner Gedächtniskirche angeführt wird. In dem Schreiben an die Abgeordneten und die Senatskanzlei wünscht sie sich eine „unbürokratische Umsetzung bis zum 5. Jahrestag am 19. Dezember“.