Türkische Popsängerin nach Scherz verhaftet

Gülşens Anwalt kündigte am Freitag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu an, Beschwerde einzulegen. Die Verhaftung sei rechtswidrig. Gülşen Bayraktar Çolakoğlu - so der volle Name - hatte bereits im April bei einem Konzert scherzhaft zu einem Kollegen gesagt, dessen „Perversität“ sei auf seine Zeit an einer Imam-Hatip-Schule zurückzuführen. Das Video machte in den sozialen Netzwerken schnell die Runde.