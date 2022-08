Der erste Jungweine ist in der Flasche!

Erster Wein in der Flasche vom Weingut Zehentner

Zwar nicht als Erster gelesen, aber dafür als Erster abgefüllt hat Franz Zehentner aus Illmitz. „Der Wein ist fruchtig und spritzig, ein echter Bouvier eben“, ist er von seinem Produkt überzeugt. Nachdem die Trauben in der Region Neusiedler See immer etwas früher reif sind als im Rest von Österreich, sind die Zehentners immer die, die den ersten Jungwein in der Flasche haben.