Sommerhoch: Plus von 22 Prozent an Nächtigungen

Allein im Juli gab es 602.700 Ankünfte (+8,1%) und 2.677.997 Übernachtungen (+2,2%), womit der bereits starke Juli des Vorjahres übertroffen wurde. Damit konnte Kärnten in diesem Juli die meisten Ankünfte der vergangenen zehn Jahre verzeichnen. Besonders stark ist in der bisherigen Sommersaison der Zuwachs bei den Auslandsgästen (+47,8%). Auch bei den Inlandsgästen gibt es ein leichtes Plus (+1,7%) .