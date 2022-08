Nicole Kidman überrascht mit unglaublichen Muckis

„Der ,Perfect‘-Ikon-Award geht an ... Nicole Kidman“, schrieb das Magazin in dem Kommentar zu dem Foto der Schauspielerin. Diese zeigte auf ihrem Instagram-Account weitere Fotos des Shootings, für die Kidmans Kurven in weiteren extravaganten Outfits in Szene gesetzt wurden. Ihren Sixpack konnten die Fans etwa in einem Jeans-Ensemble aus Hose und Bustier bewundern, in einem „Nacktkleid“ macht die Aktrice zudem eine tolle Figur.