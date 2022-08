Bei Unfällen auf dem Wildwasser zählt jede Minute

Ähnlich wie im Straßenverkehr, ist auch das Fahren in Gewässern geregelt. „Wenn man genauer hinschaut, erkennt man Symbole. Dort sieht man, wo man fahren darf und wo nicht“, sagt der Experte. Hält man sich dort auf, ist der Sport am Wasser kein Problem. Geregelt werden Gefahrenstellen mit Schildern, die im Wasserbereich montiert sind. So gibt es etwa Tempolimits, Überholverbote oder Hinweise, wo und wie der nächste Abschnitt passiert werden darf. Dennoch gibt es schwarze Schafe: „Beim Hochwasser in der Ötztaler Ache sind vor uns damals Kajakfahrer im hochwassergeführten Wildwasser gefahren.“