Knapp 100.000 Besucher feierten am „Golser“

„Wir freuen uns, dass so viele Leute nach Gols gekommen sind und mit uns gefeiert haben“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter. Die Aussteller waren größtenteils zufrieden, und auch Hartmut Heinrich, der den Kultursommer in der Neuen Mittelschule organisiert hat, ist sehr positiv gestimmt. „Der Kultursommer 2022 ist gelaufen. Es war ein voller Erfolg mit rekordverdächtigen Gästezahlen“, so Heinrich. „Wir bedanken uns bei allen Besuchern und natürlich auch bei allen Ausstellern und freuen uns auf einen erfolgreichen Kultursommer 2023.“