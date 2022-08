Flirt mit Köfer: Smrtnik(s) vor Wechsel

Smrtnik will in Volksgruppenfragen unabhängig bleiben

Aber es gibt noch weitere intensive Flirts von Politikern anderer Couleurs mit dem Team Kärnten. So ist es ein offenes Geheimnis, dass der Ex-Bürgermeister von Bad Eisenkappel, Franz Josef Smrtnik (Einheitsliste), zu Köfers Team stoßen wird. Etwas, das Smrtnik, derzeit Vize in Eisenkappel, der „Krone“ bestätigt: „Ich verstehe mich sehr gut mit Köfer, und seine Liste ist eine gute Alternative für Kärnten.“ Er formuliert eine Bedingung: „Ich würde als unabhängiger Kandidat auf der Liste sein und müsste in Volksgruppenfragen absolut unabhängig bleiben dürfen.“ Klingt nicht nach einer unerfüllbaren Forderung Smrtniks an Köfer.