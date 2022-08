Die ersten Bäche sind bei uns schon ausgetrocknet

Grundwasser wird Problem

Die Lage ist angespannt. Nur eine der 18 Messstellen in OÖ – jene in Kallham – zeigt einen ausgeglichenen Wasserstand. Vier Pegel dagegen sind alarmierend tief, nur die zwei in Freistadt und Rohrbach sind höher als gewöhnlich. Weil es im Mühlviertel vergleichsweise mehr geregnet hat und die Grundwasserkörper kleiner sind, gibt es heuer hier weniger Probleme. In Traunkirchen und Pinsdorf im Salzkammergut dagegen rufen Bürgermeister schon zum Wasser sparen auf – siehe Interview.