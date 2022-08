Ausnahmezustand in Sri Lanka wird beendet

Der neue Präsident strebt eine All-Parteien-Regierung an und geht bereits hart gegen Demonstranten und Demonstrantinnen vor. Laut Medienberichten wurden seit seiner Amtsübernahme mehr als 150 Menschen festgenommen. Inzwischen sind die Proteste abgeflaut, unter anderem weil es Wickremesinghe gelang, den Mangel an Benzin eine Spur zu entschärfen. Vor wenigen Tagen räumten die letzten Personen das Hauptprotestlager nahe dem Präsidentenbüro in Colombo.