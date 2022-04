Sri Lanka beschränkt Benzin an Tankstellen

Ab sofort dürfen in Sri Lanka mit dem Auto nur mehr 20 Liter und mit dem Motorrad vier Liter getankt werden, teilte der staatliche Öl- und Gaskonzern Ceylon Petroleum Corporation am Freitag mit. An den Zapfsäulen bilden sich derzeit lange Schlangen. Viele Tankstellen sind mangels Treibstoffs auch ganz geschlossen.