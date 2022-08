„Grenzenlose“ Jagd auf rasende Motorradfahrer

Polizeiliche Schwerpunktaktion im Motorradverkehr am Wochenende in Tirol und auf den Zulaufstrecken in Kärnten, Salzburg und Vorarlberg! Beim grenzüberschreitenden Sondereinsatz am Samstag verzeichnete die Polizei insgesamt weit über 800 Delikte - die meisten aus dem Verkehr gezogenen Biker waren zu schnell unterwegs.