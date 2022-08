Alkolenker verlor Kontrolle: Auto landete in Bach

Fataler Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Oberland: Ein 25-jähriger Einheimischer kam in Haiming (Bezirk Imst) mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der Wagen überschlug und in ein Bachbett stürzte. Der Lenker erlitt leichte, seine Beifahrerin (23) schwere Verletzungen. Ein beim Mann durchgeführter Alkotest verlief positiv.