Südsudan ist das gefährlichste Land für Helfer

Verletzte und Entführte

Darüber hinaus wurden 203 Helfer und Helferinnen 2021 verletzt, 117 entführt. Gleichzeitig sind laut UNO weltweit mehr Menschen als je zuvor auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ungefähr 300 Millionen Personen lebten im Vorjahr in Krisenregionen. In Afghanistan sind ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban beispielsweise mehr als die Hälfte der Kinder unterernährt. „Noch nie zuvor waren humanitäre Helfer aufgerufen, auf ein solches Ausmaß an Not zu reagieren - und sie tun dies unter immer gefährlicheren Umständen“, sagte OCHA-Sprecher Jens Laerke am Freitag.