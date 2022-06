Zehntausenden Kindern in Ostafrika droht Hungertod

In Ländern am Horn von Afrika sind nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF Zehntausende Kinder unmittelbar vom Hungertod bedroht. Wenn die Weltgemeinschaft nicht sofort handle, dann stiegen die Todeszahlen explosionsartig, sagte die Südost-Afrika-Direktorin von UNICEF, Rania Dagash, am Dienstag in Genf.