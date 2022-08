Italiens Tourismus rechnet mit Rekord-August

Badeorte, Berge und Kurorte führen die Top 3 an

Am beliebtesten bei den Urlaubern sind die deshalb auch mittlerweile ausgebuchten Badeorte, mit einigem Abstand dahinter folgen Berge, Kurorte, Seen, Hügel und Dörfer am Land. 61 Prozent der Italiener entscheiden sich für einen Urlaub am Meer, 23 Prozent erholen sich in den Bergen. 20 Prozent entscheiden sich für Kulturstädte.