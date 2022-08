Venedig: Immer mehr Touristen, Bewohner flüchten

Bewohner verlassen Zentrum in Scharen

Die Bewohner verlassen das Zentrum in Scharen. Innerhalb einer Generation ist die Bevölkerung fast um ein Drittel geschrumpft. Die Zahl der Touristen hat sich in den letzten 25 Jahren dagegen beinahe vervierfacht. Fast die Hälfte derer, die noch in Venedig leben, sind über 60, nur etwa 9000 sind unter 18. Die Sterberate ist ungefähr dreimal so hoch wie die der Geburten.