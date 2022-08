Langes Wochenende als Geduldsprobe für Autofahrer

Die betroffenen Straßen sind vor allem die Westautobahn (A1) im Bereich Walserberg, die Ostautobahn (A4) bei der Baustelle Göttlesbrunn-Bruck/Leitha und am Grenzübergang Nickelsdorf, die Innkreisautobahn (A8) im Bereich Ort im Innkreis und vor der Grenze bei Suben, die Pyhrnautobahn (A9) in Oberösterreich im Raum St. Pankraz und in der Steiermark speziell eben vor dem Baustellenbereich Übelbach-Deutschfeistritz sowie im Raum Spielfeld, die Tauernautobahn (A10) nahezu im gesamten Salzburger Abschnitt sowie in Kärnten vor dem Katschbergtunnel und dem Oswaldibergtunnel bei Villach, die Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel, die Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck und Kufstein, die Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck und Schönberg sowie vor dem Brennerpass und die Fernpassstrecke (B179/B189) zwischen dem Inntal und Füssen sowie die Zillertal-Straße (B169) zwischen Fügen und Strass.