Angst vor Krankheit: Affen in Brasilien vergiftet

„Sollten keine Affen angreifen“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) drückte ihre Sorge angesichts der Entwicklung in Brasilien aus. „Die Leute sollten keine Affen angreifen“, so WHO-Sprecherin Margaret Harris bei einer Pressekonferenz. Auch bei Gelbfieber-Ausbrüchen war es in Brasilien immer wieder zu Angriffen auf Affen gekommen.