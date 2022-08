USA wollen Impfstoff gegen Affenpocken strecken

Kleinkind in Deutschland infiziert

Die Zahl der Affenpocken-Fälle steigt auch in Europa weiter an, der Impfstoff reicht in mehreren Ländern jedoch nicht mehr aus. In Deutschland wurden bereits mehr als 3000 Fälle gemeldet. Bei den insgesamt 3025 Erkrankten handelt es sich überwiegend um Männer. Betroffen seien aber auch acht Frauen, zwei männliche Jugendliche und ein vierjähriges Mädchen.