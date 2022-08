Gletscher rinnen aus | Russen willkommen

Russen willkommen. Russen auf Urlaub in Europa. Für viele eine unerträgliche Vorstellung, dass sie sich an Stränden in Italien oder Südfrankreich, traditionell einem Lieblingsziel wohlhabender Russen, in der Sonne räkeln können. Die Reise in den Süden - die geht für Russen sehr oft über die an das Putin-Reich grenzenden EU-Staaten Estland und Finnland. Von dort kommt nun eine Initiative, die diesem Treiben ein Ende setzen soll. Kaja Kallas, die Regierungschefin Estlands, schrieb auf Twitter: „Stoppt die Visavergabe an Russen. Europa zu besuchen, ist ein Privileg, kein Menschenrecht. Es ist an der Zeit, den Tourismus aus Russland zu beenden - jetzt.“ Mindestens so drastisch hatte es auch die finnische Regierungschefin Sanna Marin formuliert, als sie anmerkte, es sei „nicht richtig, dass Russen ein normales Leben führen, in Europa reisen und Touristen sein können, während Russland einen aggressiven, brutalen Angriffskrieg in Europa führt.“ Im Außenministerium in Wien sieht man das weit pragmatischer als in Finnland und Estland. Mit einem allgemeinen Visastopp wären noch vorhandene Kontakte zur russischen Zivilgesellschaft kaum mehr möglich, heißt es aus dem Ministerium. Auch Deutschland zeigt sich in dieser Frage äußerst zurückhaltend. So wird in der EU wohl weiter gelten: Russen willkommen.