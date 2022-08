So aufwendig ist es, den Mercedes-AMG One zu bauen

Am Ende nimmt ein Werkstestfahrer jeden Wagen auf einem nahegelegenen Versuchsgelände ab. Nach der Freigabe wird jeder One mit einem Transportschutz in einem geschlossenen Lkw in die Mercedes‑AMG-Zentrale nach Affalterbach gebracht. Dort werden die Kunden vor der Fahrzeugübergabe in die Technik des Hypercars eingewiesen.