Kurz- und altersweitsichtig: Laser erspart Brille

Voruntersuchung ist für Entscheidung wichtig

Erster Schritt zur Brillenfreiheit ist eine genaue Voruntersuchung. „Dabei loten wir unter anderem die so genannte Defokustoleranz aus, also welcher Dioptrien-Unterschied zwischen beiden Augen vom Gehirn noch toleriert wird. Denn meist sind Kurz- und Alterssichtigkeit in jeweils einem Auge dominanter“, erläutert Doz. Dr. Nikolaus Luft, Linzer SMILE Eyes Augenlaserklinik. „Auf Basis dieser Ergebnisse und unserer Erfahrungen können wir danach beim Lasereingriff die bestmögliche Sehschärfen-Balance durch unterschiedliche Modellierung der Hornhaut erzielen.“