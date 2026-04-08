0:6, 0:6! Medwedew tickt aus und zerstört Schläger

Was für ein beinahe epischer Tobsuchtsanfall: Der Russe Daniil Medwedew hat beim Tennis-Turnier in Monte Carlo seine Nerven verloren – und dabei seinen Schläger zerstört!
Wie es dazu kam? Ganz einfach: Der Weltranglisten-Zehnte hatte beim ATP1000er im Fürstentum in der zweiten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini eine 0:6-0:6-Niederlage kassiert.
Heuer bereits Sieger der Turniere in Dubai und Brisbane
Erstmals überhaupt in seiner Karriere gab es für ihn damit eine Doppel-Null. Dabei hatte sich ein derartiges Debakel nicht unbedingt angekündigt, war er doch heuer bereits als Sieger der Turniere in Dubai und Brisbane hervorgegangen.
Dort wurde zwar nicht wie in Monte Carlo auf von Medwedew zugegebenermaßen nicht sonderlich geschätztem Sand gespielt, aber gar kein Game zu holen, ist dann doch eine besondere „Leistung“.
Wenig überraschend war der 30-jährige Russe, dem binnen 49 Minuten 27 (!) unerzwungene Fehler unterlaufen waren, mit seinem Auftritt in Monte Carlo nicht zufrieden. Wie er seinen Frust darüber dann allerdings herausließ, steht auf einem anderen Blatt Papier …
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