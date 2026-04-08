Flughafen Graz: Kein Taxi nahm blindes Ehepaar mit

Von Fahrer aggressiv beschimpft

Als der Vorfall zur Beweissicherung dokumentiert wurde, hätte ein Fahrer zusätzlich mit aggressiven Beschimpfungen und haltlosen Datenschutzvorwürfen reagiert. Gegen ihn wurde laut der Aussendung eine Anzeige eingebracht, und zwar von der Fachgruppe für die Beförderungsgewerbe mit Pkw der Wirtschaftskammer Steiermark bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung. Weiters wurden die Verstöße gegen das Gelegenheitsverkehrsgesetz, die Steiermärkische Personenbeförderungs-Betriebsordnung und das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz gemeldet.