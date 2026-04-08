Nach Attacke auf Frau
Wolf in Hamburg „auf Bewährung“ ausgewildert
Der Wolf, der eine Frau in Hamburg verletzt hat, ist zurück in die Stadt gebracht worden. Bei seiner Auswilderung am Ostersonntag wurde er im südlichen Teil Hamburgs an der Grenze zu Niedersachsen freigelassen, wie jetzt das Umweltministerium Hannover mitteilte.
Wie berichtet, war das Tier mit einem Sender ausgestattet worden, sodass sein Standort nachvollzogen werden kann. Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) sprach von einer „Auswilderung auf Bewährung“. In Niedersachsen waren laut dem Ministerium bereits vier weitere Wölfe in das Forschungsprojekt LIFE Wild Wolf aufgenommen und mit satellitengestützen Halsbandsendern ausgestattet worden – ein Tier im Jahr 2023, zwei Tiere 2024 und ein weiteres Anfang März dieses Jahres.
Zunächst hatte die Hamburger Umweltbehörde keine Angaben zum Standort des jungen Wolfs gemacht. Eine dauerhafte Unterbringung in einer Wildtierstation oder eine Tötung waren aus rechtlichen Gründen verworfen worden. Da der Wolf bereits am Ostersonntag ausgewildert wurde, könnte er sich inzwischen in einer anderen Gegend befinden. Die Tiere bewegen sich durchschnittlich 30 bis 50 Kilometer pro Tag. Im Süden von Hamburg ist ein Rudel ansässig, mit diesem müsste er sich in den Wäldern arrangieren.
Im Wasser gefangen
Das männliche Jungtier war vor etwa eineinhalb Wochen im Bereich der Elbe in Blankenese gesichtet worden. Zunächst war aber unklar, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Am Montagabend vor einer Woche griff das Tier dann eine Frau an und verletzte sie schwer im Gesicht. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Polizei gelang es, den Wolf in der Innenstadt einzufangen. Sie zog ihn mit einer Schlinge aus dem Wasser, beförderte ihn in eine Transportbox und brachte ihn zu einem Jäger. Fachleute gehen davon aus, dass das Jungtier möglicherweise von seinem Rudel getrennt worden und auf der Suche nach einem neuen Lebensraum war.
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