Wolf in Hamburg „auf Bewährung“ ausgewildert

Im Wasser gefangen

Das männliche Jungtier war vor etwa eineinhalb Wochen im Bereich der Elbe in Blankenese gesichtet worden. Zunächst war aber unklar, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Am Montagabend vor einer Woche griff das Tier dann eine Frau an und verletzte sie schwer im Gesicht. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Polizei gelang es, den Wolf in der Innenstadt einzufangen. Sie zog ihn mit einer Schlinge aus dem Wasser, beförderte ihn in eine Transportbox und brachte ihn zu einem Jäger. Fachleute gehen davon aus, dass das Jungtier möglicherweise von seinem Rudel getrennt worden und auf der Suche nach einem neuen Lebensraum war.