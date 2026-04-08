Sänger Ray Stevens hat sich Halswirbel gebrochen

Große Sorge um Country-Legende Ray Stevens: Der 87-Jährige hat sich bei einem Sturz schwere Halsverletzungen zugezogen. Er ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden und erholt sich zu Hause.
Wie jetzt bekannt wurde, musste der zweifache Grammy-Gewinner Ende März kurzzeitig in einer Klinik in Nashville behandelt werden. Inzwischen ist er wieder zu Hause – doch die Diagnose hat es in sich: Stevens muss rund vier Wochen lang eine Halskrause tragen.
Die gute Nachricht: Trotz der schweren Verletzung zeigt sich der Sänger kämpferisch. Laut offiziellen Angaben ist er „voll mobil“ und „in guter Stimmung“, während er sich von dem Unfall erholt.
Die Familie des Stars teilte auf Instagram die Folgen des Sturzes:
Album-Release nicht gestoppt
Besonders bemerkenswert: Sein neues Album „Favorites Old & New“ erscheint wie geplant am 10. April über Curb Records.
Die Platte vereint 13 Songs – darunter Klassiker wie „The Look of Love“ und „It Had To Be You“ sowie neue Titel. Stevens selbst zeigte sich begeistert: „Es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Album zu erstellen … Ich hoffe nur, dass es den Ray-Stevens-Fans genauso gut gefällt wie Ray Stevens selbst!“
Schon wieder ein Rückschlag
Erst im vergangenen Jahr hatte Ray Stevens gesundheitlich zu kämpfen: Nach Brustschmerzen musste er sich einer Herz-OP unterziehen.
Jetzt der nächste Schock – doch der Musiker beweist einmal mehr: So schnell lässt er sich nicht unterkriegen.
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