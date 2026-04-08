Anastasia Potapova vs. Zhang Shuai ab 16 Uhr LIVE

Erste Runde für Anastasia Potapova bei den Upper Austria Ladies. In ihrem ersten Einzel-Match als Österreicherin in Österreich trifft die 25-Jährige auf die Chinesin Zhang Shuai, wir berichten ab 16 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Meldung Anfang Dezember des Vorjahres hatte auch Tennis-Insider in Österreich überrascht: Ab 2026 spielt die gebürtige Russin Anastasia Potapova für Rot-weiß-rot. Die dreifache Turniersiegerin, die vor drei Jahren in Linz triumphierte, tritt beim Upper Austria Ladies in Linz erstmals in ihrem neuen Heimatland an. Heute ist sie nach dem Doppelauftritt mit Lilli Tagger gegen Zhang Shuai aus China im Einzel vor heimischen Fans im Einsatz.
„Es fühlt sich komisch an. Ich bin sehr aufgeregt, hier zu sein und stolz“, sagte Potapova. Die seit 30. März 25-Jährige begründete nochmals genauer, warum sie diesen Schritt gesetzt hat. „Der Grund Nummer eins ist: Als Tennisspielerin will ich mich verbessern, und ich finde, in diesem Land ist es der bessere Platz, es zu tun. Es war ein notwendiger Schritt, auch was das Reisen und die Logistik betrifft. Wir haben in Wien einen sehr guten Flughafen, ich kann immer zurückkommen. Es macht es leicht, mich als Athlet zu entwickeln“, erklärte die in Saratow geborene Potapova.
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