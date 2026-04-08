Anastasia Potapova vs. Zhang Shuai ab 16 Uhr LIVE

„Es fühlt sich komisch an. Ich bin sehr aufgeregt, hier zu sein und stolz“, sagte Potapova. Die seit 30. März 25-Jährige begründete nochmals genauer, warum sie diesen Schritt gesetzt hat. „Der Grund Nummer eins ist: Als Tennisspielerin will ich mich verbessern, und ich finde, in diesem Land ist es der bessere Platz, es zu tun. Es war ein notwendiger Schritt, auch was das Reisen und die Logistik betrifft. Wir haben in Wien einen sehr guten Flughafen, ich kann immer zurückkommen. Es macht es leicht, mich als Athlet zu entwickeln“, erklärte die in Saratow geborene Potapova.