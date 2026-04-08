Experte über junge Täter: „30 Prozent rückfällig“

Im Zentrum der Arbeit von Neustart steht die Bewährungshilfe, die Jugendliche nach gerichtlichen Entscheidungen begleitet. Diese sei keine freiwillige Maßnahme, sondern eine klare Anordnung der Justiz. Entscheidend sei letztlich, dass Jugendliche wieder Anschluss finden und Perspektiven entwickeln. „Jugendliche wollen im Prinzip nichts anderes als ein normales, glückliches Leben führen“, betont Tsekas abschließend. Es brauche dafür aber stabile Rahmenbedingungen, Orientierung und ein funktionierendes soziales Umfeld.

Es geht nicht nur um Zahlen, Statistiken oder politische Schlagworte, sondern um sehr junge Menschen, deren Leben oft schon früh aus der Spur geraten ist. Denn hinter jedem Fall steht eine Geschichte, die begonnen hat, lange bevor sie in einer Polizeistatistik endet.