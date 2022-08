Gasflaschen in Gartenhütte drohten zu explodieren

Die Kameraden berichteten von einem bereits weit sichtbarem Feuerschein, als sie sich nach der Alarmierung in die Bühlgründe in Neusiedl am See aufmachten. Als sie am Brandort ankamen, fanden sie eine Hecke im Vollbrand. Auch eine Gartenhütte war bereits in Flammen aufgegangen, umliegende Gebäude waren in Gefahr.