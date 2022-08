Die Konferenz in Leopoldskron war erst der Anfang

Hinter verschlossenen Türen wurde über aktuelle Krisen und zukünftige Herausforderungen gesprochen. Die Ministerinnen waren sich in vielen Dingen einig. In Nuancen blieb man geteilter Meinung. So soll es etwa eine gemeinsame Ukraine-Reise geben. Ungarns Judit Varga werde ihre Teilnahme erst vom genauen Inhalt der Reise abhängig machen. Wann die Reise stattfindet, steht noch nicht fest. Fix: Die Konferenz soll nun jährlich stattfinden. Ob wieder in Salzburg, blieb offen.