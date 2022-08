Orbans Ideologin kommt zu Edtstadler-Konferenz

„Die nächste Generation ist weiblich“ – unter dem Titel lädt Ministerin Karoline Edstadtler ab heute zur Konferenz ins Schloss Leopoldskron. Weibliche Polit-Kolleginnen sind Edtstadlers Einladung gefolgt: etwa Finnlands EU-Ministerin Tytti Tuppurainen oder die neue belgische Außenministerin Hadja Lahbib. Auch Judit Varga, EU- und Justizministerin in Ungarn, hat sich angekündigt. In Asyl- und Menschenrechtsfragen, oder in Frauen- und Homosexuellen-Rechten ist sie auf Viktor Orbans harter Linie.