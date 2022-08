Nächtliche Fotopirsch mit dem Xiaomi 12S Ultra

Der chinesische Elektronikriese Xiaomi bietet in seiner Heimat seit kurzem sein erstes Smartphone mit einer gemeinsam mit dem deutschen Optik-Spezialisten Leica entwickelten Kamera an. Der frühere Huawei-Partner steht nun an der Seite von Xiaomi. Hierzulande ist das Xiaomi 12S Ultra mit einer 50-Megapixel-Kamera mit für Smartphone-Verhältnisse riesigem Ein-Zoll-Bildsensor zwar noch nicht erhältlich. Mit einem Gerät aus China konnten wir die Kamera aber bereits ausprobieren.