„Wir dürfen uns im Tennis auf schöne Jahre freuen“

Dennoch muss man sich um die Zukunft des rot-weiß-roten Tennis keine Sorgen machen. „Wir sind aufgrund der großen Erfolge in der Vergangenheit verwöhnt“, erklärte Babsi Schett beim Sportstammtisch der „Krone“, „haben aber jetzt viele Turniere in Österreich, wo sich der Nachwuchs optimal präsentieren kann. Wir haben einige Talente: Lilli Tagger siegte bei den Juniorinnen in Paris, Moritz Freitag holte in Wimbledon den Titel im U14-Bewerb.“