Rapid-Übertragung: Lange hat das Radio „gedroht“

Nun doch live auf ORF ON

Den Fans daheim wären live fast „nur“ die Radio-Einstiege geblieben, was bei grün-weißen Europacup-Spielen in diesem Jahrtausend noch nie „passiert“ ist. Denn eine Balkan-Agentur hatte sich die Übertragungsrechte gesichert, rief zunächst einen unrealistischen Mondpreis aus. Alle TV-Sender winkten ab, aber der ORF verhandelte kämpferisch, überträgt heute im Live-Stream (ORF ON) doch in voller Länge, die Rapid-Viertelstunde gibt’s in ORF1. Nach der Austria. Das gesamte Match gibt‘s freilich auch im sportkrone.at-Liveticker.