WSG Tirol schnappt sich Stürmer von Glasner-Klub

Neben Leihstationen bei Burton Albion in der League One sowie bei SK Beveren in der Challenger Pro League in Belgien weist Ola-Adebomi eine beachtliche Torquote in der Premier League 2 auf. In 38 Spielen in der höchsten Nachwuchsliga im englischen Fußball verzeichnete der Linksfuß 24 Tore sowie zwei Assists für die U21 der Südlondoner. Darüber hinaus stand Ola-Adebomi in der Saison 2023/24 dreimal im Premier League-Kader der „Eagles“ und wurde im November 2023 zum Spieler des Monats in der Premier League 2 gewählt.