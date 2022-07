Xiaomi baut seine Shop-Präsenz in Österreich aus

In China, wo Xiaomi seit langem eine der wichtigsten Elektronikmarken ist, umfasst das Sortiment sogar 2000 Produkte - vom Handy bis zur vernetzten Waschmaschine. Bei den Haushalts-Großgeräten überlege man noch, ob ein EU-Start sinnvoll wäre, erzählt der Xiaomi-Manager. Sogar ein Elektroauto ist in Arbeit: Es soll in China Ende 2023 auf den Markt kommen, 2024 ist der internationale Start geplant. Ob es dann auch in Österreich erhältlich sein wird? „Österreich wäre mit seiner überschaubaren Größe und der hohen Kaufkraft ein toller Markt“, hofft Manninger.