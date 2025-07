Staffel 3 des Netflix-Hits „Wednesday“ bestätigt

„Weitere finstere Geheimnisse“ werden gelüftet

„Es war ein ,dunkles‘ Vergnügen zu sehen, wie ,Wednesday‘ das Publikum weltweit in ihren Bann zog – trotz oder gerade wegen ihrer trockenen Art. Wir freuen uns riesig, dass sie in Staffel 3 in die Hallen von Nevermore zurückkehrt“, wird das Autoren-Duo Alfred Gough und Miles Millar in der Mitteilung zitiert.