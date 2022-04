Xiaomi 12 (Pro): Was kann die neue Oberklasse?

Großer Lieferumfang, intuitive Software

Der Akku genügte im Test bei durchschnittlicher Nutzung für zwei Tage Betrieb, das kompaktere Modell hält dabei in der Praxis etwas länger durch. Gamer mit aktiviertem 120-Hertz-Modus müssen schon vorher nachladen, Sparsame kommen einen Tag länger aus. Lobenswert ist der Lieferumfang: USB-C-Kabel, Schnellladenetzteil mit 67 (beim Pro-Modell sogar 120) Watt Leistung, transparente Handyhülle - Xiaomi legt in die Packung, was andere Hersteller zum optionalen Zubehör erklären.