Leica kooperiert statt Huawei nun mit Xiaomi

Marktstart zuerst in China

Ob und wann die neuen Smartphones mit Leica-Branding nach Österreich kommen, ist noch nicht bekannt. Zunächst wurde die Xiaomi-12S-Reihe für den chinesischen Markt angekündigt. Verkaufsstart ist dort am 6. Juli. Kosten soll das Xiaomi 12S Ultra in der Top-Ausstattung mit 12 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Flash-Speicher in China umgerechnet 1000 Euro.