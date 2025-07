Farce Admiral Kusnezow: Putins verfluchtes Schiff

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass er in Mykolajiw am Schwarzen Meer gebaut wurde – in der heutigen Ukraine, die sich seit drei Jahren gegen Putins Invasion wehrt. 1991 in Dienst gestellt, hat der einzige russische Flugzeugträger nun offenbar sein Lebensende erreicht und soll verschrottet werden. Was angesichts seiner von Pannen überschatteten Geschichte kaum verwundert. Obwohl es nur einen Kampfeinsatz absolvierte, fanden auf Putins „verfluchtem“ Schiff sogar Seeleute den Tod. Krone+ kennt die Details.