Gassi mit dem Cyberdog: Robo-Hund für die Massen?

Cyberdog erinnert an Boston-Dynamics-Roboter

Der futuristische Vierbeiner erinnert optisch an den hundeartigen Roboter Spot des US-Herstellers Boston Dynamics. Mit einem feinen Unterschied: Spot kostet mehrere Zehntausend Euro, ist für Geschäftskunden gedacht und übernimmt teils autonom Aufgaben wie Kontrollrundgänge in der Industrie und auf Baustellen.