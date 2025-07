Stams-Schüler schreibt bei der Tour ein Märchen

Fast 30 Jahre nach dem Tour-Sieg von Jan Ullrich hat Deutschland wieder das Radsport-Fieber gepackt. Debütant Florian Lipowitz ist auf dem besten Weg, um am Sonntag als Gesamt-Dritter in Paris anzukommen. „Ich hätte niemals damit gerechnet, einmal auf Platz drei der Tour de France zu stehen. Das fühlt sich an wie ein Märchen“, kann der 24-Jährige seinen Husarenritt in Frankreich kaum fassen.