Fahren bald mehr E-Lkw in der Nacht über Brenner?

Wie bekommt man das Verkehrsproblem auf den Tiroler Straßen mit den zahlreichen Lkw in den Griff? Diese Frage stellen sich nicht nur heimische Politiker, sondern auch Fahrzeughersteller nehmen sich dieser Thematik an. So auch der Nutzfahrzeughersteller MAN. Dieser hat eine mögliche Lösung parat: E-Lkw, die in der Nacht leise und schadstofffrei fahren.